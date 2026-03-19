В Новороссийске расследуют дело после нападения бездомной собаки на жителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на жителей Новороссийска, поводом для которого стали публикации в медиапространстве. Речь идет о событиях в селе Борисовка, где, по данным из социальных сетей, животное напало на женщину, направлявшуюся к остановке общественного транспорта, и укусило ее за ногу. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Сообщается, что впоследствии та же собака укусила школьницу, а ранее нападала еще на нескольких местных жителей, включая девятилетнего ребенка.

По данному факту следственным отделом по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход дела поставлен на контроль руководством регионального следственного управления.

