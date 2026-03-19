Глава МВД по Ростовской области опроверг информацию об уходе из донского Главка

Руководитель Управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий опроверг информацию о его переводе из донского Главка в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Данная информация не соответствует действительности. Я с огромным удовольствием работаю в Ростовской области и намерен дальше продолжать в том же темпе и в том же режиме», — цитирует господина Речицкого ведомство.

Информация об уходе с поста начальника Главка появилась в ряде региональных СМИ. Александр Речицкий отметил, что знает первоисточник.

«Я знаю, кто первым опубликовал эти сведения. Это категория тех людей, которым не хватает рейтингов, не хватает аудитории», — добавил он.

