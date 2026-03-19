В Ростове-на-Дону вырубят около 433 га ясеней из-за заражения вредителем

Порядка 433 га деревьев породы ясень могут подвергнуться вырубке из-за заражения ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на начальника управления благоустройства города Татьяну Сапрыкину.

В городе в карантинную зону по златке входят Кумженская роща, Темерницкая роща и парк Авиаторов. «Единственным путем искоренения изолированной популяции данного объекта является вырубка и уничтожение пораженных деревьев, а также вырубка здоровых деревьев в радиусе не менее 100 м от каждого зараженного растения-хозяина»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева