Прокати меня, Ливо, на «Тракторе»

Сегодня домашним матчем против владивостокского «Адмирала» челябинский «Трактор» заканчивает регулярный чемпионат КХЛ. Весь сезон команду изрядно болтало, и проблем, обрушившихся на «Трактор» по ходу «регулярки», хватило бы на несколько лет. Соперник по первому раунду плей-офф уже известен — это казанский «Ак Барс», который, хоть и провел достаточно стабильную для себя «регулярку», и обладающий на этом этапе преимуществом своей площадки, не выглядит командой, которую «Трактор» не способен пройти.



После прошлогоднего выхода «Трактора» в финал Кубка Гагарина казалось, что челябинцам надо лишь немного усилить состав, и найти замену двум уехавшим за своим игроцким счастьем в НХЛ лучшим снайперам команды Максиму Шабанову и Виталию Кравцову. И тогда — новый, и уже удачный поход за Кубком Гагарина практически неизбежен.

Однако на деле менеджменту челябинцев пришлось менять половину состава. Помимо уехавших Кравцова и Шабанова закончили карьеру два североамериканца — ведущий защитник первой пары Стивен Кемпфер и главный «силовой» форвард и, что не менее важно, ментальный лидер команды, Бадди Робинсон. Однако главной потерей стал уход в минское «Динамо» основного вратаря Зака Фукале из-за того, что не договорились по деньгам. Плюс — команду покинули ее капитан, центрфорвард Владимир Ткачев, один из ведущих защитников Артем Блажиевский, и еще несколько игроков второго плана: Никита Коростелев, Остап Сафин, Илья Николаев и другие.

В итоге «Трактор» остался без основного вратаря, двух ведущих защитников, тройки форвардов, которая была бы первой в любом клубе КХЛ, сильнейшего в лиге тафгая и нескольких «вожаков раздевалки».

И ведь не сказать, что генеральный менеджер Алексей Волков не нашел достойной с виду замены.

Михаил Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион пришел как бы на место Владимира Ткачева, перешедший из минского «Динамо» праворукий атакующий защитник Джордан Гросс — как бы на место Кемпфера, Егор Коршков значительно добавил габаритов. А голкипер Крис Дригер в Северной Америке котировался даже повыше, чем Фукале. Канадец несколько лет выступал в НХЛ, и в сезоне 2020/21 даже на время вытеснил из ворот «Флориды» самого Сергея Бобровского. Но главной вишенкой на торте стал переход ушедшего из «Салавата Юлаева» форварда Джошуа Ливо, в прошлом сезоне поставившего рекорд КХЛ по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате (49).

Казалось, что атакующий потенциал «Трактора» только вырос. Добавилось и габаритов, которых так явно не хватало в финале с «Локомотивом». И эти достоинства должны были перекрыть некоторые опасения по поводу слабой на фоне нападения защитной линии.

Однако на деле далеко не все замены сработали. Точнее, почти все приобретения не сработали. Возможно, сказалось, как теперь понятно, опрометчивое решение тренерского штаба дать команде отдохнуть, и уложить всю предсезонку не в четыре, а в три недели. И принять участие всего в одном летнем турнире — «домашнем» Кубке губернатора Челябинской области. Который, к тому же, «Трактор» еще и выиграл, несмотря на твердое суеверие, доказанное практикой, что все, кто побеждает на этом турнире, потом плохо выступают в регулярном сезоне.

Возможно, уже тогда начались проблемы у главного тренера команды, канадца Бенуа Гру, который приехал на сборы не в лучшем состоянии, и поселился в гостинице, а не в съемном жилье, словно давая понять, что он не готов оставаться в Челябинске надолго. А еще — не раз высказывавшийся о том, что предыдущий сезон ему очень тяжело дался.

Старт регулярного чемпионата показал, что в воротах «Трактора» Крис Дригер не станет полноценной заменой Заку Фукале. Менее 90% отраженных бросков, больше трех пропущенных шайб за игру и лишь восемь побед в 23 играх — не те показатели, за которые в КХЛ платят основным вратарям. В итоге легионер проиграл конкуренцию Сергею Мыльникову, а в конце ноября расторг контракт с клубом.

Вратарские беды «Трактора» на этом не закончились. Мыльников, ставший основным голкипером, в итоге умудрился получить за сезон две серьезных травмы. В итоге 11 игр в основном составе провел Савелий Шерстнев — талантливый, но совершенно необстрелянный голкипер из фарм-клуба. Всего же в воротах команды за регулярный сезон побывало аж шестеро голкиперов.

В итоге плей-офф команда встречает с перешедшим из «Спартака» Дмитрием Николаевым и Савелием Шерстневым. Первый при этом демонстрирует лучшие игровые показатели в карьере: более 94% отраженных бросков и мнее 1,9 пропущенных шайб за игру.

Но если бы дело было только во вратарях. Незадолго до расставания с Крисом Дригером, в середине ноября «Трактор» покинул Бен Гру. Причем колоритный канадский наставник сделал это таким образом, что не дал возможности уговорить себя остаться — он просто собрал вещи и уехал, отправив руководству и команде SMS, и лишь потом объяснив свой уход выгоранием.

Некоторое время на тренерском мостике за главного был Рафаэль-Пьер Рише — ближайший помощник Бенуа Гру, однако в итоге менеджмент клуба остановил выбор на Евгении Корешкове — в прошлом выдающемся нападающем, в последние десять лет заработавшим себе репутацию не менее выдающегося ассистента главного тренера. Но при этом главным тренером почти не работавшим.

Господин Корешков начал по ходу сезона корректировать игру команды, попытавшись при этом максимально сгладить зиявшие весь сезон дыры в игре в обороне. Что немедленно сказалось на продуктивности в атаке.

При этом похоже, что значительная часть опытных игроков, наблюдая изнутри за всей этой «тряской», решили поиграть не то, чтобы в полсилы, но и явно не на пределе. Ровно так, чтобы претензий не было, а статистика — была.

Многие из них — Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Егор Коршков, Григорий Дронов, Джордан Гросс, Василий Глотов и другие — проводят едва ли не лучшие в своих карьерах сезоны по заброшенным шайбам, отданным передачам, или, как Логан Дэй — по блокированным броскам соперника. Но эти индивидуальные показатели так и не превратились во что-то большее, цельное, командное.

В итоге «Трактор» во второй половине чемпионата мог, например, обыграть мощный «Ак Барс» 4:0, или разорвать на части шанхайских «Драконов» 9:0, но при этом влетать «в одну калитку» «Салавату Юлаеву» 0:6, пропустить семь шайб от «Металлурга» или восемь от московского «Динамо», или выдать в течении двух недель сразу три матча без заброшенных шайб.

Итог регулярного чемпионата для «Трактора» — шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Известен и соперник по первому раунду плей-офф — казанский «Ак Барс». При этом, хотя из четырех матчей между командами в ходе «регулярки» в трех победа осталась за казанцами, именно они считаются удобными по стилю для «Трактора».

И если по-прежнему один из сильнейших в лиге по именам и уровню мастерства в атаке состав челябинцев все-таки умудриться начать играть всей командой в полную силу, то исход серии вполне может быть любым.

Серия до четырех побед стартует в Казани в понедельник, 23 марта.

Дмитрий Моргулес