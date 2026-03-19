В Самаре оглашен приговор по делу о нападении на подростков

Суд Советского района Самары признал шестерых местных жителей, четверо из которых несовершеннолетние, виновными в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пятерым подсудимым были назначены от одного до двух с половиной лет условного лишения свободы. Еще одного подсудимого приговорили к одному году колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 320 тыс. рублей.

Прокурор представил суду достаточные доказательства того, что в сентябре 2024 года обвиняемые, находясь на улице, удерживая трех ранее незнакомых им 15-летних подростков, избили потерпевших руками и ногами по лицу и телу. Для устрашения жертв злоумышленники несколько раз выстрелили в воздух из аэрозольного устройства.

Георгий Портнов