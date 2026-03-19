В Оренбурге суд взыскал 4 млн рублей родственникам погибшего на производстве работника

Суд взыскал с работодателя 4 млн руб. в качестве компенсации родственникам погибшего на производстве сотрудника — по 1 млн руб. в пользу каждого из членов семьи. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, сотрудник предприятия, выполняя поручение работодателя, получил удар током и погиб. Причинами несчастного случая послужили ненадлежащая организация работ и недостатки в сфере производственной безопасности.

Руфия Кутляева