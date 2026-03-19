Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения собак на жителей Шахт

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения собак на несовершеннолетних и жительницу города Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Информация об увеличении числа безнадзорных животных в Шахтах была опубликована в ряде местных СМИ.

«Бродячие собаки напали на двух несовершеннолетних и на горожанку с ребенком в коляске»,— отметили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Наталья Белоштейн