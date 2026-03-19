В стадии реализации в Новороссийске находится 30 крупных проектов на 303 млрд рублей

В Новороссийске по состоянию на март 2026 года в активной стадии реализации находятся 30 крупных инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений 303 млрд руб., сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в 2025 году в муниципалитете завершили 10 крупных проектов на общую сумму 21 млрд руб., что позволило создать 657 рабочих мест. Также он отметил рост числа инициатив, получивших государственную поддержку: в прошлом году такую помощь получили шесть проектов против четырех годом ранее.

Вячеслав Рыжков