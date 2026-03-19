Жители Новороссийска задолжали 76 млн рублей за вывоз ТКО

В Новороссийске общая сумма задолженности жителей за вывоз мусора составила 76,4 млн руб. Об этом сообщил «Южный региональный оператор» (ЮРО) в социальных сетях. По данным ЮРО, сумма сформирована с учетом начислений с 1 июня 2025 года.

Большая часть долга за вывоз ТКО, по информации регионального оператора, сформирована в городских районах — 43,8 млн руб. В Цемдолине задолженность достигла 12,3 млн руб., в Натухаевской — 8,6 млн руб., а в Верхнебаканском, Мысхако, Абрау-Дюрсо и других сельских округах Новороссийска сумма задолженности варьируется от 1,06 до 2,6 млн руб.

Известно, что ЮРО направил более 5,3 тыс. досудебных претензий на общую сумму свыше 10 млн руб. В отношении 150 абонентов с наибольшими задолженностями материалы переданы в суд.

Кристина Мельникова