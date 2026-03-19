В Самарской области предпринимательницу оштрафовали за уклонение от оформления трудового договора

В Октябрьске индивидуальную предпринимательницу оштрафовали на 30 тыс. руб. за административное правонарушение по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, индивидуальная предпринимательница, осуществляющая деятельность в сфере подрядных работ на промышленных предприятиях, приняла на работу троих мужчин без оформления трудовых договоров. Этим она нарушила требования федерального законодательства.

В настоящий момент работники прекратили трудовые отношения с предпринимателем.

Руфия Кутляева