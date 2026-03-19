В Новороссийске утвердили участки под реализацию инициативных проектов

Администрация Новороссийска сформировала перечень участков под реализацию инициативных проектов в 2026 году. В список включили благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, а также территорий общего пользования, предложения в рамках инициативного бюджетирования поступали от местных жителей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Границы территорий под реализацию ряда проектов установили в рамках применения инициативного бюджетирования, как указывается в документе. В план внесли благоустройство сквера «Философский» в границах улиц Свободы, Советов, Бирюзова, Сипягина, Энгельса и Новороссийской республики, общественной территории «Бульвар Черняховского» рядом с кинотеатром «Нептун», сквера имени Героев Десантников (район улицы Героев Десантников, 33-35А), места массового отдыха «Шахматист» в районе Мысхакского шоссе и улицы Волгоградская, пространства для молодежи «МысМолодежью» в Мысхако, сквера «Железнодорожников» в Верхнебаканском и территории общего пользования в станице Раевской на улице Кубанская.

В рамках инициативного бюджетирования возможно проведение работ по благоустройству спортивных площадок на улицах Красных Военморов, Аршинцева, по переулку Школьному в Борисовке и в хуторе Ленинский Путь, а также на территории спортивного городка «Факел» в Гайдуке. В постановление внесли проекты обустройства детских площадок на улицах Героев Десантников (от дома №55 до дома №97) и в границах Анапского шоссе в Приморском районе Новороссийска.

Кристина Мельникова