В Чусовом освободили от туристического налога членов семей участников СВО

Депутаты Чусовской думы приняли решение освободить от уплаты туристического налога на территории округа членов семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Ранее аналогичное решение приняли депутаты Красновишерской Думы.

Такая рекомендация для муниципалитетов была принята на заседании комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья по бюджетной и налоговой политике в декабре 2025 года.

Решение о введении в Чусовском округе туристического налога было принято местной думой в сентябре 2025 года. Взимать налог будут с предприятий и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению.