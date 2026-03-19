Объем инвестиций в капитал Новороссийска достиг 80,4 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Новороссийска по итогам 2025 года составил 80,4 млрд руб. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, это превысило запланированный на год показатель на 106%. Основными драйверами инвестиций стали сферы энергетики, транспорта и промышленности.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам 2025 года в Новороссийске завершились 10 крупных проектов с общим объемом инвестиций 21 млрд руб., реализация этих проектов позволила создать более 650 новых рабочих мест. В настоящее время в активной стадии реализации находятся еще 30 проектов, общая сумма которых составляет 303 млрд руб.

По словам главы города, шесть инвестиционных проектов в прошлом году получили господдержку вместо запланированных четырех. Результат, как отмечает Андрей Кравченко, подтвердил доверие бизнеса и принес +150% к выполнению плана.

София Моисеенко