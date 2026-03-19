«Дом Шуклиных» в центре Воронежа отреставрирует местная компания за 35 млн

Министерство строительства Воронежской области разыграло контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Шуклиных» на улице Карла Маркса, 70 в облцентре. Подряд получил единственный участник аукциона — местное ООО «Регионстрой». Контракт с компанией заключили по начальной цене в размере 34,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен провести ремонт кровли и фасада, установить архитектурное освещение навеса и систему антиобледенения, а также перенести кондиционеры. Завершить работы необходимо 1 декабря.

По данным Rusprofile, ООО «Регионстрой» зарегистрировано в мае 2008 года в Воронеже. Компания осуществляет деятельность по строительным отделочным работам. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Иван Федосенко. 2024 год «Регионстрой» завершил с выручкой 15 млн и чистой прибылью 8,5 млн руб.

Этот аукцион стал четвертым за последние два года. Предыдущая попытка реставрации в марте 2024 года завершилась расторжением контракта с ООО «Степс» — через два месяца подрядчик сорвал сроки работ. Соглашение с ним заключали за 9,4 млн руб. Два последующих аукциона, проведенных в апреле и мае 2025 года с начальной ценой 33,7 млн и 32,7 млн руб. соответственно, не состоялись из-за отсутствия заявок.

В феврале стало известно, что московское ООО «Культреставрация» продолжит реставрацию ОКН регионального значения «Мариинская гимназия» (Дом офицеров) в Воронеже. Контракт с подрядчиком заключили по начальной цене в размере 300 млн руб.

Кабира Гасанова