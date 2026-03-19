Бывшего главу челябинского фонда капремонта отпустили на свободу

В Челябинске изменили меру пресечения бывшему генеральному директору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктору Тихоненко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“.

Виктор Тихоненко после задержания сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте прошлого года находился в следственном изоляторе до февраля 2026 года. Затем, по данным СМИ, суд отпустил его под домашний арест. В марте фигуранта окончательно освободили под подписку о невыезде. По данным источника, Виктор Тихоненко признал вину в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, директор фонда заключил договор на капитальный ремонт крыши дома №37 на улице Сони Кривой с подрядчиком, уже ремонтировавшим этот объект. В марте 2025 года он подписал акт приемки работ, которые фактически не проводились, и оплатил организации 6,3 млн руб.

Кроме того, в апреле 2018 года, когда господин Тихоненко работал начальником отдела учреждения, представитель компании предоставил ему скидку на квартиру в размере 764 тыс. руб. Взамен сотрудник фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов требования к подрядчикам, которые ограничивают конкуренцию. Это позволило организации беспрепятственно выигрывать аукционы.