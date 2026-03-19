На Ставрополье продажи препаратов от аллергии упали на 11,5%

За первые десять недель 2026 года в Ставропольском крае объем продаж антигистаминных препаратов в количественном выражении составил 229,6 тыс. упаковок, что на 11,5% меньше, чем аналогичный период 2025 года, когда было продано 259,3 тыс. единиц препаратов от аллергии. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

При этом в денежном выражении в регионе отмечен рост показателя на 1,4%. За первые десять недель 2025 года антигистаминных препаратов было продано на 70,1 млн руб., а 2026 года — на 71,1 млн руб.

Резкое падение аптечных продаж препаратов от аллергии на 4,3% в денежном выражении отмечено и в первую неделю марта 2026 года. В этот период препаратов было продано на 7,2 млн руб. Падение продаж этих препаратов в количественном выражении составило 18,2%. Если в начале марта 2025 году было реализовано 28 тыс. упаковок, то в марте 2026 года — 22,9 тыс. штук.

По данным аналитиков, прирост продаж антигистаминных препаратов в Ставропольском крае был отмечен только в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года. В этот период лекарств от аллергии было продано на 6,4 млн руб., что на 22,6% больше год к году. Рост на 9,1% отмечен и в количественном выражении.

В число самых популярных антигистаминных препаратов в регионе за первые 10 недель 2026 года вошли Тералиджен — 18,5% от общего объема продаж, Супрастин — 9,7%, Цетрин — 8,5%, Донормил — 8% и Зодак — 6,8%.

Наталья Белоштейн