Пермяк перепутал рыбинский завод с метро и пытался попасть на его территорию

В Рыбинске сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Пермского края, который пытался проникнуть на территорию завода. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Охрана рыбинского предприятия сообщила в полицию, что неизвестный на проходной пытается попасть на завод. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяного гражданина с бутылкой водки в руках. Вел себя тот, согласно сообщению УМВД, вызывающе, нецензурно выражался. Мужчину увезли в отделение для дальнейшего разбирательства.

«Он пояснил, что является гостем города, плохо ориентируется, кроме того, он думал, что проходная предприятия является входом в метро и не понимал, почему его туда не пускают»,— сообщили в УМВД.

В отношении жителя Пермского края составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, по результатам рассмотрения которого гостю города назначили административный арест сроком одни сутки.