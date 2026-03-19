На Дону предлагаемая зарплата в сфере строительства превысила 100 тыс. рублей

В феврале 2026 года в сфере строительства в Ростовской области было размещено более 2,4 тыс. вакансий, медианная предлагаемая зарплата плата составила 101,4 тыс. руб. что на 7% больше, чем год назад. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса hh.ru.

В Ростовской области в топ-5 востребованных специальностей в строительстве вошли разнорабочие (более 280 вакансий), слесари и сантехники (более 270), сварщики (более 180), инженеры-конструкторы (более 150) и монтажники (более 140). Сильнее всего вырос спрос на маляров и штукатуров (+89%), слесарей и сантехников (+27%) и монтажников (+27%).

Самую высокую заработную плату в феврале в строительной сфере Дона предлагали сварщикам (268,5 тыс. рублей), монтажникам (184,2 тыс. рублей), прорабам (165 тыс. рублей), малярам (139 тыс. рублей) и инженерам ПТО (131,6 тыс.). Сильнее всего на Дону в строительстве выросла медианная предлагаемая в вакансиях зарплата у сварщиков (+129% относительно февраля 2025 года), маляров (+101%), монтажников (+93%), слесарей (+60%) и инженеров ПТО (+26%).

«Сейчас ценность рабочих профессий растет. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся одними из ключевых в современной экономике, так как их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность»,— отметили в hh.ru.

