Восемь галечных пляжей Анапы исключили из зоны мазутной ЧС

Галечные пляжи от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из зоны ЧС с разливом нефтепродуктов в Анапском районе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Восемь галечных пляжей исключили из опасной зоны в рамках исполнения поручений правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС с мазутом в Черном море. По словам Вениамина Кондратьева, если контрольные пробы грунта и воды далее будут соответствовать требуемым нормам, то указанные пляжные территории могут открыть к курортному сезону в Анапе.

Губернатор Кубани также выразил благодарность правительству России и вице-премьеру Виталию Савельеву за оперативное рассмотрение вопроса и поддержку региона после ЧС, произошедшей в декабре 2024 года.

София Моисеенко