Уголовное дело бывшего директора кунгурского водоканала направят в суд Пермского района

Уголовное дело в отношении бывшего директора кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова будет рассматривать Пермский районный суд. Как сообщает портал Properm.ru, такое решение принял Пермский краевой суд.

Ранее суд Кунгура уже начинал рассматривать дело, но в итоге вернул его в прокуратуру для устранения недочетов в обвинительном заключении. В начале марта дело вновь поступило в кунгурский суд, однако судья Юлия Грошева приняла решение о невозможности рассматривать дело, после чего краевой суд определил для этого новую инстанцию.

Андрей Богомолов был задержан в мае 2024 года. СУ СКР по Пермскому краю возбудило в его отношении уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021 году господин Богомолов, занимая пост руководителя предприятия, заключил заведомо фиктивный договор о строительстве водопровода на двух улицах Кунгура. Фактически работы были выполнены специалистами возглавляемого им МУП за счет предприятия.

Ущерб по делу составил более 2 млн руб. В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн руб. был наложен арест.