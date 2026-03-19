В Оренбуржье стартовали отборочные этапы окружного проекта «МолоТ»

В Оренбуржье начались отборочные этапы общественного проекта «МолоТ» для работающей молодежи. Соревнования проходят на базе предприятий региона, где формируются команды и проводятся первые соревнования. Об этом сообщает региональное правительство.

В областном финале будут участвовать работники ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургского гелиевого завода и Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги. Внутри организаций состоялись соревнования по шахматам, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. Также в проекте участвует ряд предприятий региона, включая Гайский ГОК, ПАО «Т Плюс».

Региональный этап проекта пройдет в Оренбурге с 11 по 13 мая. Победители будут представлять область на окружном финале. В проекте могут участвовать работники предприятий и организаций в возрасте от 18 до 35 лет, включая молодые семьи с детьми. Заявки принимаются до 11 мая.

