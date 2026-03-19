«Россети Тюмень» направят на ремонтную кампанию в Тюменской области 1,8 млрд рублей

«Россети Тюмень» приступили к подготовке электросетевой инфраструктуры Тюменской области к отопительному сезону 2026/2027 годов. В течение года энергетики выполнят ремонт и техобслуживание 64 высоковольтных питающих центров, более 430 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 216 трансформаторных подстанций. На эти цели в 2026 году системообразующая энергокомпания направит порядка 1,8 млрд рублей.



На линейных объектах энергетики заменят порядка трёх тысяч дефектных опор и 3,1 тысячи изоляторов, смонтируют 84 километра самонесущего изолированного провода и 21 километр грозотроса. Кроме того, специалисты усилят фундаменты свыше 800 опорных конструкций воздушных ЛЭП и установят более 2,2 тысячи птицезащитных устройств. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, будет расчищено порядка 2,2 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

На высоковольтных питающих центрах запланирован капитальный ремонт 11 силовых трансформаторов и 104 коммутационных аппаратов. Существенное внимание будет уделено повышению надежности функционирования энергообъектов в Тюменском муниципальном округе: здесь в распределительных сетях запланированы работы на 38 километрах ЛЭП и 22 трансформаторных подстанциях.

Проведение профилактических мероприятий позволит «Россети Тюмень» снизить риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области.

