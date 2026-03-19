Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В соцсетях все чаще обсуждают непринужденность, с которой некоторые работники подключаются к рабочим совещаниям онлайн. Ролик на подобную тему посмотрели более 7 млн человек. В кадре — фрагмент рабочей онлайн-встречи, где участников спрашивают, кто следующий поделится своей повесткой. Всего на экране человек примерно десять, у половины из них включены камеры. Тут девушка в полотенце на голове, с зеленой маской на лице и со смузи в руках начинает рассказывать о деловой встрече с партнером. Работники в соседних окошках подавляют смешки. Директор же, выслушав девушку, невозмутимо уточняет: «Это маска из водорослей?» «Нет, это из нима, попробуйте тоже», — отвечает она.

Вокруг видео развернулась дискуссия. Многие хвалят спокойную и собранную реакцию начальника. Некоторые пользователи назвали его «лучшим генеральным директором всех времен» — его реакция продемонстрировала уверенность в способностях сотрудника, а не сосредоточенность на мелочах. Также люди благодарят зумеров за освежающие примеры непринужденной рабочей атмосферы: «Кто придумал правила, по которым мы до сих пор работаем, и как долго они должны оставаться неизменными?». В конце концов, если работа выполняется хорошо, кому какая разница, есть ли на лице сотрудника маска.

Другая половина комментаторов непреклонна: они называют такое поведение крайне непрофессиональным и отравляющим среду, как и в целом всю концепцию работы из дома. Руководитель компании из видео, Нареш Харвани, написал на LinkedIn, что это был розыгрыш, хотя несколько секунд он сам пытался понять, шутка это или какой-то новый протокол проведения совещаний для поколения Z. Он добавил, что компания поддерживает профессиональную культуру, но время от времени подобные моменты делают день немного веселее.

Яна Лубнина