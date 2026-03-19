Волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова в Ворошиловском районе

В Волгограде задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе из автомата Калашникова по автомобилю. Об инциденте в Ворошиловском районе сообщила в полицию женщина, которая услышала звуки выстрелов, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

Местная жительница рассказала, что в частном секторе слышны выстрелы. Был объявлен план «Перехват», подозреваемого задержали. Как выяснила полиция, он стрелял по автомобилю «Фольксваген Поло» из хулиганских побуждений. В машине в этот момент находился его оппонент, с которым у стрелявшего произошел конфликт. «Угрожая применением насилия, молодой человек произвел выстрел в переднюю пассажирскую дверь иномарки», — говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские изъяли из машины подозреваемого «Датсун он-до» автомат Калашникова «АКС-74» калибра 5,45 мм. Оружие, по заключению эксперта, относится к категории нарезного огнестрельного. По словам задержанного, он купил автомат у неизвестного и хранил у себя.

На волгоградца завели уголовные дела по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Марина Окорокова