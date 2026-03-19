Жителя челябинского поселка осудили за гибель девочки в аварии

Сосновский районный суд признал виновным 52-летнего жителя поселка Рощино в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель девочки (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что вечером 4 мая 2025 года водитель Lada Granta двигался по дороге Рощино — подъезд к Екатеринбургу. В попутном направлении по обочине шли три ребенка. Водитель не учел этот факт и не снизил скорость. Когда 12-летняя девочка начала перебегать дорогу, он ее сбил. Ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.

Фигурант вину не признал. Помимо основного наказания, суд взыскал в пользу родителей погибшей девочки 2 млн руб. компенсации морального вреда.

Виталина Ярховска