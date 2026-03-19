В Оренбурге возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении жителя и несовершеннолетнего

В Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей в возрасте 17 и 18 лет. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, вечером 13 марта обвиняемые находились в подъезде многоэтажного дома на ул. Ворошилова. Они пытались сбыть третьим лицам наркотики, но были задержаны. Запрещенное вещество было обнаружено и изъято в ходе осмотра места происшествия.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств. В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева