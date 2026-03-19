Суд отказал «Волгатранснефти» в оспаривании методики оценки экологического вреда

Краснодарский краевой суд отклонил административный иск ЗАО «Волгатранснефть» к министерству природных ресурсов региона. Компания требовала признать недействующей методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания, утвержденную ведомством. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд стал иск самого министерства к «Волгатранснефти» о взыскании 34,1 млрд руб. Эта сумма представляет собой оценку ущерба животным, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и иным представителям фауны. Расчет был произведен как раз по оспариваемой методике.

Представители компании утверждали, что региональные власти не обладают правом устанавливать собственные правила расчета экологического ущерба, поскольку этот вопрос находится в ведении федерального Минприроды России.

Однако суд, изучив законодательство, установил, что федеральные нормативные акты не запрещают субъектам РФ утверждать таксы для исчисления вреда компонентам природной среды, занесенным в региональные Красные книги. Ведение такой книги является исключительным полномочием региона.

«Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив доводы административного иска и отзывы на него, суд в удовлетворении административного искового заявления отказал»,— сообщается в решении суда. Таким образом, оспариваемая методика признана действующей.

Алина Зорина