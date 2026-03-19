Группа ММК поставила около 1,4 млн т проката на российский рынок

В 2025 году группа ММК поставила 1,4 млн т оцинкованного и окрашенного проката, из них более 90% было отгружено российским потребителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Емкость рынка таких видов проката за прошлый год сократилась, отмечают в ММК. В организации это объясняют снижением количества инфраструктурных проектов и замедлением темпов жилого строительства на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Группа в основном поставляет премиальные виды покрытий — горячеоцинкованный прокат для автопрома, прокат из крепких конструкционных марок стали, прокат с декоративным рисунком, окрашенный прокат со «сморщенной» фактурой поверхности. В прошлом году доля такой продукции в общем портфеле продаж проката с покрытием на внутренний рынок выросла до 25%.