Жителя Кубани осудили на 14 лет за госизмену

62-летний житель Краснодарского края Игорь Ломинога осужден на 14 лет за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года Ломинога установил конфиденциальное сотрудничество с представителем службы безопасности Украины. Для того чтобы оказать содействие, Ломинога получил от неизвестного оборудование, настроил удаленный доступ и управление, чтобы использовать его в дальнейшем при совершении диверсионно-террористических актов на территории РФ.

Однако оборудование не передали определенному лицу, поскольку противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Игоря Ломиногу приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

Алина Зорина