В Самаре с визитом находится делегация из Республики Армения

С 18 по 20 марта в Самаре находится делегация из Спитака (Республика Армения) с официальным визитом. В состав делегации входят глава Спитакской общины Каджайр Никогосян, первый заместитель главы Спитакской общины Артак Матосян и начальник отдела градостроительства, землеустройства, сельского хозяйства, коммунального обслуживания и транспорта Спитакской общины Ерем Григорян. Об этом сообщает администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков вместе с председателем Думы Самары Сергеем Рязановым провели с представителями делегации переговоры о расширении взаимовыгодного сотрудничества. Во время визита делегация посетит производственные базы ресурсоснабжающих компаний и ряд учреждений культуры Самары. Также в планах — посетить Армянскую Апостольскую церковь и возложить венки к памятнику жертвам Спитакского землетрясения.

«Отношения России и Республики Армения связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. Мы открыты для сотрудничества во всех сферах — в спорте, туризме, культуре, науке, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности и образовании. Считаю крайне важным сотрудничество в части молодежных проектов, поскольку именно дружба между детьми и молодежью — залог сохранения и укрепления добрососедских отношений между странами», — отметил глава Самары Иван Носков.

«Россию и Армению связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. На встрече обсудили, как можем развивать наше сотрудничество. Мы готовы еще более продуктивно взаимодействовать по многим направлениям: в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной, туристической и многих других сферах. Пригласил наших армянских коллег принять участие в Параде Памяти 7 ноября, крупных спортивных и молодежных мероприятиях», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

