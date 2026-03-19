За два года в Ростовской области число производителей обуви снизилось на 16,4%

За период с 1 марта 2024 года по 1 марта 2026 года в Ростовской области количество производителей обуви сократилось на 16,4%. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитика данных сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус» Веронику Скороходову.

За год (с марта 2024 по март 2025 года) число обувных предприятий в регионе уменьшилось на 15 (-5,2%). В следующем году рынок покинули еще 32 компании (-11,7%). В итоге за два года отрасль потеряла почти 50 производителей.

За период исследования ликвидировали вдвое больше организаций-производителей обуви. Речь идет о 87 производителях. Новых зарегистрировали 39.

