Спрос на летний отдых в Крыму и на Кубани вырос на 13–20%

Интерес к летнему отдыху в Краснодарском крае в 2026 году вырос на 13,2%, в Крыму — на 20,9% по сравнению с показателями 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского.

В Краснодарском крае, несмотря на прирост, спрос остается ниже уровня 2024 года. Среди курортов региона Анапа показывает увеличение на 20,7%, Геленджик — на 28,5%, Сочи — на 6,3%.

В Крыму значительный рост продемонстрировали Феодосия (+24,2%), Судак (+54%) и Евпатория (+56%). Показатели Ялты остались на уровне прошлого года.

«В прошлом году мы все обсуждали, как Крым забрал туристов из Краснодарского края. И сейчас мы видим, что и в Краснодарском крае наблюдается рост, и в Крыму продолжается рост»,— отметил Илья Уманский.

Общий спрос на летний отдых внутри России в 2026 году сохраняется примерно на уровне прошлого года.

Алина Зорина