В Ростове вынесли приговор осужденному за присягу террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор Алимардону Каримову, подозреваемому по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в мае 2023 года гражданин иностранного государства, отбывающий наказание в одной из колоний Ставропольского края, решил стать участником запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». Для этого подсудимый сделал аудиозапись с присягой террористической организации.

Приговором суда Каримову назначено 15 лет колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Решение может быть обжаловано.

