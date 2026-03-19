В августе 1951 года инженер из Пенсильвании Джон Уильям Хетрик получил патент на устройство, которое надувается при резкой остановке автомобиля. Незадолго до этого его семья попала в аварию, и Хетрик был одержим идеей обеспечить безопасность пассажиров. Но вот как надуть подушку с достаточной скоростью, ни сам Хетрик, ни автоинженеры так и не придумали.

Все изменилось в 67-м, когда изобретатель Аллен Брид представил компании Chrysler устройство, которое мгновенно наполняло подушку воздухом в случае аварии. Первым экспериментальным автомобилем, оснащенным новым средством защиты, стал в 71-м Ford Taurus. А уже через год, в 72-м, с конвейера сошла первая штатная партия автомобилей Toronado с подушками безопасности. Джон Хетрик не получил с этого ни славы, ни денег. Срок его патента истек в 71-м. Иногда герои остаются в безвестности, но героями они от этого быть не перестают.

Павел Шинский