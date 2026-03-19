В ближайший год на Дону может закрыться до 30% предприятий легпрома

В ближайший год Ростовская область может потерять до 30% действующих производств одежд и обуви. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на сооснователя и руководителя управляющей компании инновационно-технологического кластера легкой промышленности Ростовской области Елену Грималовскую.

По словам госпожи Грималовской, запас прочности у производителей обуви в регионе — до мая, а у швейных производств — до сентября. Этот прогноз основан на данных самих предприятий: расчеты выручки, затрат, закредитованности, сезонных продаж и показателей рентабельности.

В Ростовской области за последний год увеличилось количество ликвидаций предприятий легпрома. Так, в 2025 году в регионе было ликвидировано 111 производителей одежды, а в 2026 — 19. Также было ликвидировано 45 производителей одежды в 2025 году и девять в 2026 году.

Мария Хоперская