В Ярославской области умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Ярославской области на 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны и пожарной охраны Алексей Частухин. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Алексей Частухин родился в деревне Патрино Пошехонского района Ярославской области. Ушел на фронт в 17 лет добровольцем и попал на флот. В ходе Великой Отечественной войны защищал Северный морской путь. Будучи радистом, он держал связь с самолетами и кораблями СССР.

После службы в Советской армии пошел в пожарную охрану, в которой прослужил 33 года. В 1980 году Алексей Частухин ушел на пенсию с должности старшего инспектора отдела Госпожнадзора Управления пожарной охраны УВД Яроблисполкома.

«Алексей Николаевич являлся представителем поколения героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Ветеран стал примером мужества, стойкости и героизма для личного состава регионального управления МЧС России»,— указывается в сообщении ГУ МЧС.

Алексей Частухин ушел из жизни 18 марта, 21 марта его похоронят на Леонтьевском кладбище.

Алла Чижова