В Челябинске 20 марта на двух улицах ограничат движение из-за Ураза-байрама

Из-за празднования Ураза-байрама 20 марта в Челябинске перекроют улицу Елькина. Проехать по закрытому участку не получится с 4:00 до 9:00, сообщает администрация города.

Так, движение перекроют на участке улицы Елькина от Труда до Карла Маркса, возле соборной мечети. Кроме того, на указанный период времени запретят парковаться на улице Городской и на въезде к мечети Исмагила.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ольга Воробьева