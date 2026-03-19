ХК «Сочи» уступил «Ак Барсу»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в последнем домашнем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:4.

Эта встреча уже не имела турнирного значения. Сочинцы давно потеряли шансы на выход в плей-офф. А вот казанцы забронировали за собой третье место и продолжат участие в турнире. В первом очном матче сезона успех праздновал «Ак Барс» — 2:0.

Еще не все зрители заняли свои места на трибунах, как гости открыли счет после точного броска Радэля Замалтдинова. До перерыва соперники обменялись результативными атаками. Сначала Григорий Денисенко удвоил преимущество клуба из Татарстана, а затем Артем Волков сократил отставание южан. В начале второго периода «леопарды» восстановили равенство усилиями Матвея Гуськова. Однако «Ак Барсу» удалось склонить чашу весов в свою пользу благодаря шайбам Ильи Карпухина и Кирилла Семенова. В оставшееся время до финальной сирены хозяева приложили изрядные усилия, чтобы вернуться в игру. Но счет на табло уже не изменился. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:4.

После 67 матчей южане имеют в активе 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительном туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 20 марта сыграют в Уфе против местного «Салавата Юлаева». Будущий соперник с 76 баллами занимает пятое место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев