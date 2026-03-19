За год в Ростовской области лимит по кредитным картам вырос на 5%

За год в Ростовской области средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 93,8 тыс. руб. Это на 5% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщили Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовская область стала одним из двух регионов, где лимиты увеличились, а не сократились. Вторым таким регионом стал Ставропольский край с приростом в 2,3%.

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах в феврале 2026 года зафиксировали в Москве — 134,5 тыс. руб. и Московской области — 116,2 тыс. руб., а также в Санкт-Петербурге — 115,6 тыс. руб.

Мария Хоперская