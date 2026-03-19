В Прикамье зарегистрировано почти сто жалоб на нарушение политических прав

В 2025 году в Пермском крае аппаратом омбудсмена по региону зарегистрировано 98 жалоб от населения на нарушение политических прав. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, выступая перед депутатами законодательного собрания. В 2024 году было зарегистрировано 74 обращения. Таким образом, их количество увеличилось на 32,4%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также, по данным пермского омбудсмена, в прошлом году поступило 57 жалоб на нарушение культурных прав (рост на 12%). При этом на 13% меньше зафиксировано обращений по нарушению прав на благоприятную окружающую среду — их поступило 155. Обращения по теме защиты прав участников СВО и членов их семей увеличились на 38,2%. Всего за прошлый год уполномоченному по правам человека поступило 4963 обращения, что, по словам господина Сапко, осталось примерно на уровне 2024 года.