Мотоциклист погиб в ДТП на улице Тургенева в Краснодаре

27-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб в аварии на улице Тургенева в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Авария произошла около 9:00. Мотоциклист двигался по улице Тургенева со стороны Северной в направлении Красных Партизан. При пересечении улицы Рылеева он столкнулся с автомобилем марки Seres, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения. После этого водитель мотоцикла врезался в дорожное ограждение.

Мотоциклист погиб на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Алина Зорина