Кольцово принял груз с тысячами аквариумных рыбок из Индонезии

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово принял груз, в котором находились 3211 аквариумных рыбок — их доставили из Индонезии, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства 19 марта проверили груз. Живая продукция находилась в индивидуальной таре, в которой поддерживалась нужная температура на всех этапах транспортировки. Рыбки прошли обязательные лабораторные исследования. Груз сопровождался ветеринарными документами, нарушений выявлено не было.

Декоративные рыбки предназначены для содержания и разведения. В дальнейшем рыбок, а также других водных организмов, отправят предпринимателям в Челябинскую область.

Ирина Пичурина