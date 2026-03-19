Краснодар вошел в топ-5 по снижению цен на жилье

Краснодар занял пятое место среди городов-миллионников по снижению цен на готовые квартиры в феврале 2026 года. Об этом свидетельствует анализ нейросети Алиса AI, которая изучила предложения на рынке недвижимости в городах с населением свыше 500 тыс. человек, по данным тематического поиска Яндекса.

В феврале стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре снизилась на 3,9% и составила 123 тыс. руб. Медианная полная стоимость лота сократилась на 6,4%, до 5,6 млн руб., при площади 45,3 кв. м.

Среди всех городов с населением более полумиллиона жителей Краснодар занял седьмое место по снижению цены за квадратный метр. В рейтинге миллионников он уступил только Воронежу, Екатеринбургу, Уфе и Казани.

Наибольшее падение цен среди крупных городов зафиксировано в Тюмени (минус 5%, до 130 тыс. руб.), Барнауле (минус 4,7%, до 128 тыс. руб.) и Воронеже (минус 4,3%, до 113 тыс. руб.).

В феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более полумиллиона человек снизилась на 0,8% относительно января и составила 138 тыс. руб. В 18 городах цены упали, еще в восьми — остались на прежнем уровне.

В городах-миллионниках за месяц медианная цена метра готового жилья сократилась на 1,6%, до 157 тыс. руб.

Лидерами по стоимости квадратного метра на вторичном рынке остаются Москва (441 тыс. руб.), Санкт-Петербург (249 тыс. руб.) и Казань (202 тыс. руб.).

Согласно анализу, февральская динамика показывает переход от январской стагнации к ценовой коррекции. В условиях ограниченной рыночной активности собственники корректируют ожидания или убирают объявления с продажи, что влияет на медианные показатели стоимости.

Алина Зорина