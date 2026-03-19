Афипский НПЗ получил рекордную прибыль 47,6 млрд рублей

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае завершил 2025 год с рекордной чистой прибылью 47,6 млрд руб. по российским стандартам бухучета. Годом ранее предприятие зафиксировало убыток 18,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Это рекордный показатель чистой прибыли с 2003 года. Предыдущий рекорд составлял 13,4 млрд руб. и был достигнут в 2022 году.

Основным фактором роста стали прочие доходы, которые увеличились в 27,5 раза, до 62,8 млрд руб. Из этой суммы 61,7 млрд руб. завод получил от курсовых разниц, тогда как в 2024 году таких поступлений не было. Еще 984 млн руб. принесло восстановление оценочных резервов.

Одновременно прочие расходы сократились почти в 17 раз, до 2 млрд руб.

Выручка предприятия снизилась на 13%, до 19,1 млрд руб. Доходы от переработки давальческого сырья упали на 14%, до 18,7 млрд руб. Себестоимость выросла на 14%, до 9,1 млрд руб., что привело к сокращению валовой прибыли на 28,6%, до 10 млрд руб.

Дебиторская задолженность увеличилась с 3,447 млрд до 3,659 млрд руб., кредиторская — с 9,637 млрд до 13,493 млрд руб.

В марте 2025 года завод запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля. Инвестиции в проект превысили 217 млрд руб. Производственная мощность предприятия выросла в 1,5 раза, до 9,1 млн т в год, глубина переработки нефти достигла 93%, а выход светлых нефтепродуктов — 82%.

Согласно отчетности, 92% уставного капитала НПЗ принадлежит ООО «Ойл Технолоджис», оставшиеся 8% — «Сбербанк инвестиции».

Алина Зорина