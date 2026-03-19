За год в Ростовской области количество фальшивых денег уменьшилось на 22%

По итогам 2025 года банки Ростовской области выявили 260 поддельных денежных банкнот и монет. Это на 22% меньше, чем в 2024 году, сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ ЦБ РФ.

В 2024 году в регионе обнаружили 146 фальшивых пятитысячных купюр. Это более 50% всех выявленных подделок. Из обращения изъяли 98 банкнот номиналом 1 тыс. руб. Проверку на подлинности не прошли семь купюр номиналом в 2 тыс. руб., три банкноты номиналом 500 руб. и две сторублевых купюры.

Также эксперты выявили четыре поддельные монеты.

Мария Хоперская