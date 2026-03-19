Ярославцы стали чаще страховать жизнь

В Ярославской области жители стали чаще заключать договоры по страхованию жизни и оформлять страховой полис ДМС. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В отделении рассказали, что по итогам 2025 года в целом количество договоров в системе добровольного страхования снизилось на 7,2% и составило 524,8 тыс. На фоне увеличения числа договоров на страхование жизни, а также от несчастных случаев и болезней и ДМС ярославцы реже оформляли КАСКО, страховали имущество, грузы, причинение вреда. Средняя стоимость добровольного полиса составила 25,4 тыс. руб., снизившись на 3%.

В системе обязательного страхования число договоров выросло на 9,8%, составив 393,5 тыс. полисов. Как отметили в отделении, основной рост дало ОСАГО, средняя стоимость которого снизилась на 6,5% и составила 6,77 тыс. руб.

Алла Чижова