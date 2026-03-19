Взносы за страховые услуги в Свердловской области выросли на 11% в 2025 году

Жители Свердловской области стали больше тратить на полисы страхования: в 2025 году взносы за страховые услуги выросли на 11%, до 65,6 млрд руб., сообщили в Уральском главном управлении Банка России. При этом количество оформленных страховок увеличилось на 6% — до 4 млн штук. Выплаты увеличились на 14%, до 40 млрд руб.

Почти половина страховых премий пришлась на добровольное страхование жизни (ДСЖ): взносы по полисам ДСЖ выросли на 18% в основном за счет роста инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Это связано с возможностью получить более высокий доход за счет инвестиций в фондовый рынок при снижении ставок. На 19% зарегистрирован рост количества оформленных полисов, на 15% — выплат по ним.

Объем взносов в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) вырос на 22%, количество заключенных договоров — на 11%. Около 80% сборов приходится на страхование работодателями своих сотрудников. Выплаты в рамках ДМС выросли на 34%.

Преимущественно из-за удешевления полисов ОСАГО в связи с конкуренцией на рынке объем взносов по ним вырос только на 0,3%. При этом их объем вырос на 28% благодаря оживлению рынка и росту автокредитования перед повышением утильсбора. Объем выплат по ОСАГО подрос на 4%.

Ирина Пичурина