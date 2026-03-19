В Самаре руководство фирмы-застройщика обмануло покупателей на 6 млн рублей

Кировский районный суд Самары вынес руководству строительной фирмы приговор по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В преступлении признаны виновными учредитель и генеральный директор организации, а также ее заместитель. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Обвиняемую приговорили к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием из зарплаты осужденной 5% в доход государства. Ее сообщник получил два года два месяца принудительных работ.

Суд установил, что с марта по июнь 2024 года фигуранты уголовного дела заключили с гражданами договоры на сборку и поставку каркасных сооружений и получили от 27 потерпевших более 6 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые полностью признали вину и частично возместили материальный ущерб.

Георгий Портнов