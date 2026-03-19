Не доводите до суда: как не переплатить из-за долга

Своевременная оплата коммунальных услуг позволяет избежать связанных с ней дополнительных расходов. Важно помнить, что при отсутствии платежей за тепло- и электроэнергию клиенту начисляются пени, а вопрос возврата долга может быть передан в суд.

ООО «Уралэнергосбыт» напоминает: урегулировать ситуацию можно без судебных разбирательств и лишних затрат.

Согласно законодательству до обращения в суд должнику направляется копия заявления. Ее можно получить в личном кабинете на «Госуслугах» либо через почту России.

После получения этой копии есть всего несколько дней на то, чтобы погасить задолженность и избежать судебных издержек.

При отсутствии оплаты за ресурсы задолженность взыскивается принудительно: помимо основного долга и начисленных пеней, потребуется возместить расходы по госпошлине в размере от 2 тыс. руб.

Если на жилплощади несколько собственников, копия судебного заявления направляется каждому из них персонально. Это касается и тех случаев, когда человек владеет долей, но фактически в доме не проживает. Долг, пени и госпошлина будут взысканы с каждого собственника индивидуально.

Чтобы избежать этих дополнительных расходов, достаточно оплачивать счета за свет и тепло ежемесячно до 15 числа. Проще всего контролировать начисления, подключив получение электронных квитанций. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете ЕРЦ «Уралэнергосбыт» и подписаться на рассылку. Платежный документ будет приходить на электронную почту ежемесячно.

Чтобы не переживать о сроках, можно настроить напоминание об оплате в настройках. А если платеж не поступит, «Уралэнергосбыт» направит вам дополнительное уведомление.

Оплачивать счета за коммунальные услуги без комиссии можно:

в личном кабинете ЕРЦ «Уралэнергосбыт» на сайте,

в приложении Rustore, AppStore,

в сервисе «Единая квитанция»,

через банки и другие платежные сервисы.

ООО «Уралэнергосбыт»