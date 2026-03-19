На Кубани под сев сахарной свеклы отвели около 225 тысяч га

В Краснодарском крае начался сев сахарной свеклы. В этом году под нее отвели около 225 тыс. га. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Наибольшие площади выделили в Каневском, Выселковском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Павловском и Кущевском районах. По словам губернатора Краснодарского края, регион является одним из крупнейших поставщиков как свеклы, так и производимого из нее сахара в стране. Сейчас специалисты стараются в полной мере перейти на отечественные семена.

«Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24 процентов площади засеваем своим посадочным материалом. Также компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных семян свеклы»,— отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что согласно Доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году доля отечественных семян по основным сельхозкультурам должна составить не менее 75%. В регионе продолжают работать над этим.

Алина Зорина